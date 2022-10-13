Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video

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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak Ankara’da yaşayan ve kanser hastası olan yaşlı kadının 142 bin 500 dolarını alan iki zanlı düzenlenen operasyonda paralarla birlikte yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serhat E. (19) ile İbrahim Halil A. (18) olduklarını ve kente doğru geldiklerini tespit etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe başladı. Ekipler, etrafını polis otolarıyla sardığı otomobili uygulama noktasında durdurup, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada; S.İ.'nin 142 bin 500 Doları da kaputun içine gizlenmiş halde bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat E. ile İbrahim Halil A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Paralar ise sahibi S.İ.'ye teslim edildi.