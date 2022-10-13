Video Yaşam Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video

Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video

13.10.2022 | 10:17

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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak Ankara’da yaşayan ve kanser hastası olan yaşlı kadının 142 bin 500 dolarını alan iki zanlı düzenlenen operasyonda paralarla birlikte yakaladı.

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Ankara Çankaya'da yalnız yaşayan kanser hastası S.İ. (68) adlı kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere ailesinden miras kalan 142 bin 500 doları verdi. Yaşlı kadın bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.İ., polise giderek, şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serhat E. (19) ile İbrahim Halil A. (18) olduklarını ve kente doğru geldiklerini tespit etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alan ekipler, şüphelilerin otomobilini takibe başladı. Ekipler, etrafını polis otolarıyla sardığı otomobili uygulama noktasında durdurup, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada; S.İ.'nin 142 bin 500 Doları da kaputun içine gizlenmiş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat E. ile İbrahim Halil A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Paralar ise sahibi S.İ.'ye teslim edildi.

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