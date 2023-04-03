Video Yaşam Adana Saimbeyli'de 4,3'lük korkutan deprem! | Video
Adana Saimbeyli'de 4,3'lük korkutan deprem! | Video

Adana Saimbeyli'de 4,3'lük korkutan deprem! | Video

03.04.2023 | 09:25

Sabah saatlerinde Adana Saimbeyli'de korkutan bir deprem meydana geldi. Saimbeyli'de saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

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