Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
01:47
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 04.10.2022 | 09:14
01:28
01:22
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:09
00:36
02:03
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 04.10.2022 | 08:55
03:44
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
10:14
02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
00:58
06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
03:58
02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
01:36
00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
01:47
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45
Adana ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında toplam 303 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için Adana'ya gelip, detayları paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız dedi.
'TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK, UYUŞTURUCUYLA DA ÖYLE EDECEĞİZ'
Uyuşturucunun toplumun güvenliği için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Hem ailelerimize hem de gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak; sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko-shoplar, narko- kafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko-kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konan bütün mücadele ile birlikte hem Türkiye'de uyuşturucu satılmasına hem özellikle Afganistan'dan hemen yanımızdaki komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğan uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye dışından da başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucu intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem de uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya da devam edecektir" diye konuştu.