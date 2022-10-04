Video Yaşam Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video

Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video

04.10.2022 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana ve Samsun’da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 01:47
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 04.10.2022 | 09:14
Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı | Video 01:28
Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı | Video 04.10.2022 | 09:14
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 01:22
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:09
Bursa’da çalıntı araçla polisten kaçtı: 30 kilometre sonra aracın altında kıskıvrak yakalandı | Video 00:36
Bursa'da çalıntı araçla polisten kaçtı: 30 kilometre sonra aracın altında kıskıvrak yakalandı | Video 04.10.2022 | 08:55
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 02:03
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 04.10.2022 | 08:55
Avcılar’da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 03:44
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
Esra Erol’a ‘benimle inatlaşmayın üçünü de alırım’ dedi! Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! | Video 10:14
Esra Erol’a ‘benimle inatlaşmayın üçünü de alırım’ dedi! Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! | Video 03.10.2022 | 21:53
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video 00:58
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video 03.10.2022 | 17:08
Beyoğlu’nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
Esenyurt’ta feci kaza kamerada | Video 03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada | Video 03:58
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 16:35
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:36
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.10.2022 | 15:33
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 01:47
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45

Adana ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında toplam 303 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için Adana'ya gelip, detayları paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana ve Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, Sabah 05.00 itibarıyla 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz Adana'da 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Bu operasyona 2037 polis memurumuz katıldı. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA da bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız dedi.

'TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK, UYUŞTURUCUYLA DA ÖYLE EDECEĞİZ'
Uyuşturucunun toplumun güvenliği için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Hem ailelerimize hem de gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak; sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko-shoplar, narko- kafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko-kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konan bütün mücadele ile birlikte hem Türkiye'de uyuşturucu satılmasına hem özellikle Afganistan'dan hemen yanımızdaki komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğan uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye dışından da başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucu intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem de uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya da devam edecektir" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA