Video Yaşam Adana'da 10 katlı binada yangın! Yaralı adam balkon demirini kırarak kurtuldu | Video
Adana'da 10 katlı binada yangın! Yaralı adam balkon demirini kırarak kurtuldu | Video

Adana'da 10 katlı binada yangın! Yaralı adam balkon demirini kırarak kurtuldu | Video

18.09.2022 | 09:35

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Adana'nın Kozan ilcesinde bir apartman dairesinde sabah saatlerinde çıkan ikamet yangınında bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre Karacaoğlan Mahallesi Nova Apartmanı birinci katında ikamet eden ve eczacı olduğu öğrenilen Talha Metin adlı vatandaşın ikametinde sabah saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine ve sağlık görevlerine haber verdiler. Yaralı Talha Metin, kendini kurtarmak için balkon demirini kırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangından ikamet sahibi Talha Metin'i ağır yaralı olarak yangından kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken durumu ağır olan ikamet sahibi Talha Metin'in ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldığı adından Adana ya sevk edildigi kaydedildi. Yangın ile ilgili polis ekiplerinin gerekli soruşturmayi başlattığı kaydedildi.

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