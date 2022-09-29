Video Yaşam Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

29.09.2022 | 10:24

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Adana'da 10 milyon 510 bin kaçak makaron, 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 8 farklı adreste kaçak mal olduğu bilgisine ulaştı. Eş zamanlı olarak adreslere yapılan baskınlarda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron, 2 milyon 275 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 205 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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