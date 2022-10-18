Video Yaşam Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video
Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video

Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video

18.10.2022 | 09:59

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Adana’nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde dün öğlen saatinde okuldan öğle yemeği için çıkıp evine giden 11 yaşındaki B.E'ye, yolun karşısına geçmek isterken Batuhan Ş'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı öğrencinin Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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