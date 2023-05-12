Adana’da 13 aracın karıştığı kazada kapanan otoyol ulaşıma açıldı | Video
Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı. Trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla otoyol tekrardan ulaşıma açıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla otoyol tekrardan trafiğe açıldı. Oluşan kuyruk ve kaza yeri ise havadan görüntülendi.
Öte yandan, ambulans kaçıran bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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