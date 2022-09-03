Video Yaşam Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

03.09.2022 | 10:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video 00:10
Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video 03.09.2022 | 11:39
Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video 00:54
Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video 03.09.2022 | 11:21
Sinem’i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video 01:48
Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video 03.09.2022 | 11:25
İstanbul’da sahte motor yağı üreterek piyasaya süren 4 kişi yakalandı | Video 01:05
İstanbul’da sahte motor yağı üreterek piyasaya süren 4 kişi yakalandı | Video 03.09.2022 | 11:25
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 01:38
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 03.09.2022 | 11:21
Adana’da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:54
Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:36
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi | Video 01:05
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:17
Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video 02:12
Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video 03.09.2022 | 10:08
Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video 00:59
Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video 03.09.2022 | 10:06
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem | Video 00:43
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem | Video 03.09.2022 | 09:12
Geminin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı | Video 03:09
Geminin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı | Video 03.09.2022 | 09:12
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03:05
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03.09.2022 | 00:33
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 04:22
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03.09.2022 | 00:14
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! 200 bin TL’lik o soru... | Video 09:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! 200 bin TL'lik o soru... | Video 02.09.2022 | 23:56
Ahlat’ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 00:26
Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 02.09.2022 | 21:07
Lihtenştayn’da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 01:01
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 02.09.2022 | 19:25
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 00:28
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 02.09.2022 | 19:01
Sultangazi’de aracını park eden polisi ’burası bizim yerimiz’ diyerek darbettiler | Video 00:28
Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler | Video 02.09.2022 | 19:00
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 07:10
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 02.09.2022 | 18:34
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 01:02
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 02.09.2022 | 16:53

Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA