Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video

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Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.