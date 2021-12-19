Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

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Adana polisi düzenlediği operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılana aramada yakıt tankları içerisine doldurulmuş 14 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.