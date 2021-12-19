Video Yaşam Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

19.12.2021 | 10:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:36
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 19.12.2021 | 10:14
İstanbul Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 01:30
İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 19.12.2021 | 10:03
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 03:31
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 19.12.2021 | 09:57
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine helva gönderdi, Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir dedi | Video 01:37
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine "helva" gönderdi, "Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir" dedi | Video 19.12.2021 | 10:00
Kadıköy’de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı | Video 02:40
Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı | Video 19.12.2021 | 09:44
Çok acemiyim yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı 03:50
"Çok acemiyim" yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı 19.12.2021 | 09:34
Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 00:47
Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 19.12.2021 | 09:42
İzmir’de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 00:53
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 19.12.2021 | 09:12
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum 04:31
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum" 19.12.2021 | 08:47
Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada | Video 03:44
Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada | Video 19.12.2021 | 08:47
Antalya’da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu 01:13
Antalya'da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu 18.12.2021 | 15:41
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti 00:43
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti 18.12.2021 | 15:36
SON DAKİKA: Bursa’daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 01:59
SON DAKİKA: Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 18.12.2021 | 13:46
Diyarbakır’da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 02:39
Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 18.12.2021 | 12:45
SON DAKİKA:  Van’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 03:40
SON DAKİKA:  Van'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 18.12.2021 | 13:00
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 01:06
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 18.12.2021 | 12:48
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 01:19
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 18.12.2021 | 11:42
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 00:50
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 18.12.2021 | 11:42
İstanbul’da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 00:25
İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 18.12.2021 | 11:44
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 03:08
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 18.12.2021 | 10:24

Adana polisi düzenlediği operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılana aramada yakıt tankları içerisine doldurulmuş 14 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA