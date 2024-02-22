Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 22.02.2024 | 09:52 Adana’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri apartmanlara yaptığı operasyonlarda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi geldi. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti. Seyhan ve Çukurova ilçesinde bir çok apartmana baskın yapan ekipler dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti. Ekiplerin baskınında 7 ayrı adreste 14 kilogram esrar, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.