Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video
Adana’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri apartmanlara yaptığı operasyonlarda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 22.02.2024 | 09:52
01:20
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
00:42
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
00:56
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 22.02.2024 | 09:02
02:54
00:17
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 21.02.2024 | 23:02
00:25
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 21.02.2024 | 16:53
01:49
11:22
01:45
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 21.02.2024 | 16:22
00:20
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 21.02.2024 | 16:18
01:33
00:31
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 21.02.2024 | 16:06
01:21
01:01
00:51
02:09
00:56
Manisa'da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 14:47
01:44
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video 21.02.2024 | 14:27
02:31
Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası! O anlar kamerada | Video 21.02.2024 | 14:18