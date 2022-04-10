Adana'da 2 bin 295 litre sahte içki ele geçirildi | Video

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Adana polisi yaptığı operasyonda 2 bin 295 litre ve 45 şişe sahte içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 bin 295 litre ve 45 şişe sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 940 paket sigara ile 5 bin 185 cinsel ürün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.