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Adana'da 2 kişin öldüğü feci kaza kamerada

Adana'da 2 kişin öldüğü feci kaza kamerada

08.04.2023 | 09:12

Adana´da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmaya otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 genç hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana´dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, orta şeritte yavaşlayarak `U´ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Atıcı idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç.'nin kullandığı 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza sonrası `U´ dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu.


Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı´ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.

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