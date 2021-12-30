Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video

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Adana’da "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 11 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 124,42 gram bonzai, 17,39 gram metamfetamin, 7,61 gram esrar, 1 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi. Adreslerinde bulunmayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.