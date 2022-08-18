Video Yaşam Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video
Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video

Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video

18.08.2022 | 10:41

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Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpek "Hulk" ile arama yapıldı. Hulk'un tepki verdiği yorganların arasında yapılan detaylı aramada 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Y.Ş. (18), C.B. (17) ile sürücü S.B. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. ile C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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