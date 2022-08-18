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OTOMATİK OYNAT
03:48
Aygır Gölü efsanesi gibi güzelliğiyle de dikkat çekiyor | Video 18.08.2022 | 11:52
04:34
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video 18.08.2022 | 10:51
02:18
Polisten kaçan motosikletli kamyonete çarpınca yakayı ele verdi | Video 18.08.2022 | 10:51
00:42
Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 18.08.2022 | 10:41
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Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video 18.08.2022 | 10:33
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Yol kapatan magandalar gözaltına alındı | Video 18.08.2022 | 10:19
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Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 18.08.2022 | 08:22
02:44
Ankara’da 2 grup arasındaki kavga kameralara yansıdı | Video 18.08.2022 | 08:22
02:47
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı | Video 18.08.2022 | 08:22
02:25
Ataşehir’de polis oğul dehşeti! Babasına kurşun yağdırdı | Video 18.08.2022 | 08:21
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Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı | Video 18.08.2022 | 08:21
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Venedik’teki Büyük Kanal’da iki kişi sörf yaptı | Video 17.08.2022 | 23:53
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Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video 17.08.2022 | 22:38
01:05
Ayşe’nin dayak yediği görüntüler ortaya çıktı | Video 17.08.2022 | 18:12
Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi.