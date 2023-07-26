Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana polisi yaptığı operasyonda 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi, bir şüpheli tutuklandı.
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