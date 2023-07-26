Video Yaşam Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video

26.07.2023 | 10:02

Adana polisi yaptığı operasyonda 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi, bir şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, C.Ö.'nün deposuna baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda şüpheli C.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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