Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video
Adana’da 28 milyon kaçak makaron ele geçirilirken 4 zanlı tutuklandı.
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