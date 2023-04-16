Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video 16.04.2023 | 11:15 Adana’da 28 milyon kaçak makaron ele geçirilirken 4 zanlı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mart-14 Nisan'da kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Ekipler aramalarında, 6 milyon 743 bini tütün doldurulmuş 28 milyon 833 bin makaron 1530 paket sigara ile 275 kilogram tütün ile sigara sarma makinesi geçirdi.