Video Yaşam Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video
Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video

Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video

16.04.2023 | 11:15

Adana’da 28 milyon kaçak makaron ele geçirilirken 4 zanlı tutuklandı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mart-14 Nisan'da kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Ekipler aramalarında, 6 milyon 743 bini tütün doldurulmuş 28 milyon 833 bin makaron 1530 paket sigara ile 275 kilogram tütün ile sigara sarma makinesi geçirdi.

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