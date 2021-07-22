Video Yaşam Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video

Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video

Adana'da 300 civciv ölüme terk edildi | Video
22.07.2021 | 14:51

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Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından göl kenarına yaklaşık 300 civciv bırakıldı.

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İddiaya göre, balıkçı Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova İlçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü çevresine geldi. Yılmaz, burada yaklaşık 300 civcivin terk edilmiş halde bırakıldığını gördü.

Yılmaz, durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi ancak iddiaya göre herhangi bir kimse Yılmaz'a yardımcı olmadı.

Sabah saatlerinde tekrar göl çevresine gelen balıkçı, civcivlerin bazılarının telef olduğunu, bazılarının da birbirlerini yiyerek hayatta kaldığını gördü. Hemen yem ve su ile hayvanları beslemeye başlayan balıkçı, durumu tekrar yetkililere bildirdi.

Olayın medyada haber olması üzerineyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terkedenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.

Balıkçı Recep Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlar için üzgün olduğunu faillerine bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.
Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri civcivleri toplamak için harekete geçti.
Öte yandan telef olan ve birbirlerini yiyerek hayatta kalan civcivler görüntülendi.

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