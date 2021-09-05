Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
00:56
06:25
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti | Video 05.09.2021 | 11:13
04:23
Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler | Video 05.09.2021 | 11:19
02:07
7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video 05.09.2021 | 11:00
01:00
Otobüsteki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 05.09.2021 | 10:41
01:38
1 milyon liralık vurgunun zanlıları böyle yakalandı | Video 05.09.2021 | 10:41
01:46
00:26
Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada | Video 05.09.2021 | 10:11
02:00
Babasını darp edip kardeşini öldüren şahıs tutuklandı | Video 05.09.2021 | 10:11
05:18
02:25
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 05.09.2021 | 09:54
00:18
00:28
Silivri'de fabrika yangını! İşte yeni görüntüler | Video 05.09.2021 | 09:55
00:43
Kadıköy’de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2021 | 09:48
00:20
04:28
Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video 05.09.2021 | 09:34
01:47
Arnavutköy’de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 05.09.2021 | 09:36
00:59
Son dakika! İstanbul Silivri'de fabrika yangını | Video 05.09.2021 | 09:18
Adana'da düzenlenen operasyonda 356 kaçak cep telefonu, bin 226 kaçak kulaklık, 2 bin 295 kaça şarj aleti ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 356 cep telefonu, bin 226 kablosuz kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.