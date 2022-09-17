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OTOMATİK OYNAT
01:19
Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 11:38
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00:52
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı | Video 17.09.2022 | 11:21
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Kumar oynarken yakalandılar… Üzerlerinden silah çıktı | Video 17.09.2022 | 10:50
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Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 10:42
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Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı | Video 17.09.2022 | 10:13
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TEM Otoyolu’nda feci kaza! 4 yaralı | Video 17.09.2022 | 09:17
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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.09.2022 | 23:29
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Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 16.09.2022 | 21:28
00:52
Kırıkkale’de haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 16.09.2022 | 20:46
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Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video 16.09.2022 | 20:29
03:01
Sivas'ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 19:36
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Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video 16.09.2022 | 19:24
Adana polisinin yaptığı operasyonda 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.