Adana’da 4 kilo 293 gram metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama | Video
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kilo 293 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli de tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda Serkan F., Özel Ö., Ali P. ile Ünal Y. yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında, yorgan altında, valiz içerisinde, buzdolabında zulalanmış, 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 gram sentetik ecza, 80.34 gram bonzai hammaddesi, 420 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet mermi, 508 gram esrar, 341 gram metamfetamin çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken 4'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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