Adana’da 4 kilo 293 gram metamfetamin ele geçirildi: 4 tutuklama | Video 07.02.2024 | 10:06 Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kilo 293 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli de tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerinde eş zaman 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.Yapılan operasyonlarda Serkan F., Özel Ö., Ali P. ile Ünal Y. yakalandı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında, yorgan altında, valiz içerisinde, buzdolabında zulalanmış, 4 kilo 293 gram metamfetamin, 422 gram sentetik ecza, 80.34 gram bonzai hammaddesi, 420 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet mermi, 508 gram esrar, 341 gram metamfetamin çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken 4'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.