Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 29.01.2024 | 09:46 Adana’da bir depoya yapılan baskında 43 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Baskında depo içerisindeki 43 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Depoda bulunan Süleyman K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.