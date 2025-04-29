Video Yaşam Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana’da 5 milyon TL değerinde kaçak makaron ele geçirildi | Video

29.04.2025 | 10:13

Adana'da 5 milyon TL değerinde 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Sarıçam ilçesinde bir depoya baskın yapıldı. Depoda ve içerisinde bulunan kamyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan 8 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonda suça konu araç ve kaçak makaronlara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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