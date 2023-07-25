Video Yaşam Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video
Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video

Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video

25.07.2023 | 10:19

Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde yamaçtan kopan kaya parçası müstakil bir evde hasara yol açtı. Hasar oluşan ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi. .

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 03:25
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 25.07.2023 | 10:56
HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! İçime bir his doğdu, ’git, bunları öldür dedi | Video 05:32
HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı! "İçime bir his doğdu, 'git, bunları öldür" dedi | Video 25.07.2023 | 10:30
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 00:54
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 25.07.2023 | 10:55
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 00:25
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 25.07.2023 | 10:50
Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video 00:27
Adana’da 5,5 büyüklüğünde deprem! Yamaçtan kopan kaya parçası eve düştü! | Video 25.07.2023 | 10:19
Nusaybin’de 51 dereceye dayanamayan balkon camı çatladı | Video 02:52
Nusaybin'de 51 dereceye dayanamayan balkon camı çatladı | Video 25.07.2023 | 10:32
Elazığ’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:01
Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 25.07.2023 | 10:31
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi | Video 02:38
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi | Video 25.07.2023 | 10:09
SON DAKİKA: Adana Kozan’da meydana gelen 5.5’lik deprem kameraya böyle yansıdı! | Video 01:16
SON DAKİKA: Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem kameraya böyle yansıdı! | Video 25.07.2023 | 09:59
Adana merkezli deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi | Video 00:33
Adana merkezli deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi | Video 25.07.2023 | 09:37
Turizm merkezi Kemer’deki orman yangınına havadan müdahale başladı | Video 08:30
Turizm merkezi Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 08:41
SON DAKİKA: Adana’da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte son depremler listesi | Video 00:56
SON DAKİKA: Adana’da 5.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte son depremler listesi | Video 25.07.2023 | 09:03
Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 01:12
Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 25.07.2023 | 08:41
Kahramanmaraş’taki orman yangını söndürüldü | Video 00:23
Kahramanmaraş’taki orman yangını söndürüldü | Video 25.07.2023 | 08:41
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2’si ağır 14 yaralı | Video 01:21
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2’si ağır 14 yaralı | Video 25.07.2023 | 08:41
Antalya’da orman yangını | Video 05:02
Antalya'da orman yangını | Video 25.07.2023 | 01:39
Antalya’da kontrolsüz kavşakta kaza: 3 yaralı | Video 03:09
Antalya'da kontrolsüz kavşakta kaza: 3 yaralı | Video 24.07.2023 | 22:22
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar | Video 00:21
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! O anları böyle kayda aldılar | Video 24.07.2023 | 17:07
Mersin’de çocuğuna şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 00:15
Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video 24.07.2023 | 16:35
Eskişehir’de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:25
Eskişehir'de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 24.07.2023 | 16:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA