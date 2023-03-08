Adana'da 5,5 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi | Video 08.03.2023 | 12:29 TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Adana'da depoya gerçekleştirilen baskında; 5,5 milyon lira değerinde 11 milyon kaçak makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Adana Bölge Amirliği ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalarda, Seyhan ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki depoda kaçak tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla depoya baskın yapan ekipler, kaçak ve boş 11 milyon makaron ele geçirdi. Kaçak makaronların 5,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.