Adana’da 65 ruhsatsız silah ele geçirildi: 21 tutuklama | Video 09.01.2024 | 09:53 Adana’da Seyhan polisinin bir hafta boyunca yaptığı asayiş çalışmalarında 65 ruhsatsız silah ele geçilirken 21 kişi de ruhsatsız silah taşıma suçundan tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve araştırma ekipleri ile bekçilerin bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda, 3 uzun namlulu silah, 41 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatız tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 72 şarjör ile 630 mermi ele geçirildi.Yapılan çalışmalarda silahların yanı sıra, 490,89 gram narkotik madde, 2 bin 122 uyuşturucu hap, 589 paket kaçak sigara da ele geçirildi.Devriye ve bekçi ekiplerinin sahada yaptıkları araç plaka sorgusu neticesinde 8 çalıntı olduğu tespit edilen araç yakalanarak sahibine teslim edildi.Bir eve yapılan baskında ise tabanca yapımında kullanılan bin 935 parça ele geçirildi.Çeşitli suçlarda aranan 268 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatsız silah yakalatan 21 kişi tutuklanırken 17 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.