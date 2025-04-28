Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Adana’da polisin düzenlediği operasyonda 660 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.
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