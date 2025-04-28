Video Yaşam Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video

28.04.2025 | 10:28

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda 660 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir çok adres belirlendi. Belirlenen 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 660 litre sahte içki, 60 şişe kaçak alkollü içki ve 480 adet aroma verici alkol kiti ele geçirildi.
Şüpheliler ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.
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