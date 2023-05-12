Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı, o anlar anbean kameraya yansıdı | Video

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 13 aracın karıştığı 7 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazası sonrasında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ambulans kaçırdı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.