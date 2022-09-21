Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

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Adana’da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.