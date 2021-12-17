Adana'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, düzenlenen operasyonla merkez Çukurova ve Seyhan ilçesindeki 16 ayrı hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen Mehmet E., Raif Ö., Emrah Ö., Özcan U., Esmehan A., Aslıhan I., Yusuf Ç. ile Raşit H.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mehmet E.'nin bisiklet, Yusuf Ç. ile Raşit H.'nin bir araçtan 25 bin lira, Emrah Ö.'nün ise Aydıncık Mahallesi'ndeki caminin ses sistemi, amfi ve avlu kapısını çaldığı belirlendi. Raif Ö.'nün bir otomobilden cep telefonu, Özcan U. ile Esmehan A.'nın 6 bin lira değerinde inşaat malzemesi, Aslıhan I.'nın da bir evden bilezik, 2 yüzük, 2 kolye ile çeyrek altın çaldığı tespit edildi.Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet E., Özcan U., Yusuf Ç., ile Raşit H. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.