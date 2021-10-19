Video Yaşam Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video

Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video

19.10.2021 | 08:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 01:26
Avcılar'da yolunu kestiği araçtakilerden dayak yedi 19.10.2021 | 09:49
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 02:54
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi 19.10.2021 | 09:40
Kırıkkale’de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 01:39
Kırıkkale'de tır şarampole düştü: 1 yaralı | Video 19.10.2021 | 09:37
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
İstanbul’un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 03:10
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Adana’da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 01:39
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
Bağcılar’da iki grup arasında silahlı kavga | Video 01:53
Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video 19.10.2021 | 08:45
TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı 02:54
TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı 19.10.2021 | 08:34
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon 01:45
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon 19.10.2021 | 08:34
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı 01:01
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı 19.10.2021 | 08:34
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon 01:10
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon 19.10.2021 | 08:34
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı 00:51
İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı 19.10.2021 | 08:34
Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video 00:39
Koronavirüs aşısı olmayan hekimden pişmanlık itirafı: Ben İhmal ettim, siz etmeyin, Aşınızı Olun, Tedbirinizi alın! | Video 19.10.2021 | 00:25
Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku | Video 00:25
Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku | Video 18.10.2021 | 23:27
Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... | Video 09:14
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... | Video 18.10.2021 | 23:21
Hatay’da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 00:28
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 18.10.2021 | 22:12
Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 04:25
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 18.10.2021 | 21:32
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 00:09
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 08:16
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 18.10.2021 | 17:47

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin adresini belirledi. Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, firarilerin yakalanması şafak vakti operasyon için harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA