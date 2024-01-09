Adana’da akü içerisinde 22 kilogram esrar ele geçirildi | Video

Adana’da narkotik polisleri bir araçta yaptığı aramada 2 akü içerisine gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.