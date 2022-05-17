Adana'da apartman terasında hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi darbettiler | Video
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ADANA'da apartman sakinlerince binanın terasında gezerken yakalanan Y.A., hırsız olabileceği şüphesiyle darbedildi. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın aynı mahallede oturduğunu ve 'gece kaybolan güvercinlerini bulmak için binanın damına çıktığını' söylediği öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.