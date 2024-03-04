Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2024 | 10:04 Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi. Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.