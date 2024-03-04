Video Yaşam Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video

Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video

04.03.2024 | 10:04

Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi. Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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