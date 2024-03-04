Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video
Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi. Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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