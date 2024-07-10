Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı | Video 10.07.2024 | 10:01 Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahla ele geçirirken 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda ve sokak çalışmalarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.Yapılan çalışmalarda ekipler, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfe ele geçirdi.Olaylarla ilgili 56 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 42'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.