Adana'da bir haftada 42 torbacı tutuklandı | Video
Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahla ele geçirirken 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda ekipler, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfe ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 56 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 42'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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