Video Yaşam Adana’da bir kebapçı restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı | Video

Adana’da bir kebapçı restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı | Video

Adana’da bir kebapçı restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı | Video
31.05.2021 | 22:01

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Adana’da bir kebapçı restoranlarda oturarak yemek yemenin serbest olması haberini havai fişek gösterisi ve 35 metrelik kebapla kutladı. Kebapçı daha sonra kebabı vatandaşlara ve görev başındaki polislere dağıttı.

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