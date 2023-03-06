Adana’da bir kişi evinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu | Video 06.03.2023 | 14:56 Adana’da bir kişi evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulunurken, polis katili yakalamak için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 1098 sokakta Hüseyin Taşkıran (38) arkadaşları tarafından kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şahsı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.