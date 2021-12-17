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OTOMATİK OYNAT
03:39
Adana’da bir otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.12.2021 | 18:17
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İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video 17.12.2021 | 16:51
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Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 17.12.2021 | 16:05
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Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 17.12.2021 | 15:30
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Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 17.12.2021 | 15:30
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Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
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Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
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Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
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İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
01:23
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
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Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
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Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
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Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.