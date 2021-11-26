Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Adana'da birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü | Video 26.11.2021 | 09:04
01:22
Alkol parası için kendisini darbeden oğlunu bıçakladı | Video 26.11.2021 | 08:53
01:15
01:37
Zehir tacirlerine üç baskın... 90 kilo uyuşturucuyla yakalandılar... 25.11.2021 | 18:14
01:56
Yoğun bakım pişmanlar ile dolu! 25.11.2021 | 17:17
02:00
'Kız meselesi' yüzünden kan aktı! 2 yaralı | Video 25.11.2021 | 16:44
04:47
01:04
Bodrum’da domuz sürüsü şaşırttı | Video 25.11.2021 | 16:30
03:16
Antalya'da bunalıma giren eski hostes polislere zor anlar yaşattı | Video 25.11.2021 | 16:15
03:58
Pendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtı! | Video 25.11.2021 | 15:56
00:28
04:12
Denizli'de hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı | Video 25.11.2021 | 15:13
01:09
Aç kalan kedi lokantaya girmeye çalıştı | Video 25.11.2021 | 14:47
02:22
Düzce'de dehşet! Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü | Video 25.11.2021 | 14:43
02:29
Taksimetreye itiraz eden yolcuya meydan dayağı kamerada | Video 25.11.2021 | 14:40
05:02
01:13
Tokat’ta 3 milyon liralık tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 25.11.2021 | 14:26
00:25
Kestikleri ağaç az daha sonları oluyordu! O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 14:13
01:29
Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:50
01:40
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:43
ADANA'da ruhsatsız bir kahvehanede alkol alan Mazlum Ağırman (51), tartıştığı Aydın Z. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ruhsatsız bir kahvehanede arkadaşlarıyla alkol alıp, oyun oynayan Mazlum Ağırman, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı masada oturduğu Aydın Z. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Z., belinden çıkardığı tabancayla Ağırman'a ateş açtı. Aydın Z., olay sonrası beraberindeki 2 kişiyle kaçtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ağırman ise bir yakını tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağırman daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ağırman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Aydın Z. ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti.