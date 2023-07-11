Video Yaşam Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Adana’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

11.07.2023 | 16:37

Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Karaisalı ilçesine bağlı Akgedik mevkiinde saat 15.45 sıralarında ormanlı alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler müdahale etmeye başladı. Yangına iki helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

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