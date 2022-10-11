Video Yaşam Adana’da DEAŞ operasyonu | Video
Adana’da DEAŞ operasyonu | Video

Adana’da DEAŞ operasyonu | Video

11.10.2022 | 08:48

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Adana’da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

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