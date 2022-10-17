Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada | Video 17.10.2022 | 10:25
00:16
İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü | Video 17.10.2022 | 10:21
01:01
03:50
02:28
Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 17.10.2022 | 10:20
02:07
10:47
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 17.10.2022 | 10:32
03:25
Merdiven boşluğuna düşen baykuş böyle kurtarıldı | Video 17.10.2022 | 10:12
01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 17.10.2022 | 10:08
01:19
00:56
İstanbul'da 9 milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi | Video 17.10.2022 | 09:55
01:26
00:37
01:18
Silahla oynarken kendisini vurdu | Video 17.10.2022 | 08:40
00:47
05:15
Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıktı | Video 17.10.2022 | 08:40
02:35
Küçükçekmece'de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi | Video 17.10.2022 | 08:43
00:53
İzmir’de trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı | Video 17.10.2022 | 08:40
00:08
Fethiye’de feci kaza! Kurye havda takla atarak metrelerce savruldu | Video 16.10.2022 | 22:09
06:35
Polis denetiminden kaçarken kaza yaptı, uyuşturucular yola saçıldı | Video 16.10.2022 | 15:59
Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.
M.A.'nın (21) ise Suriye'nin Rakka kentinde ailesiyle birlikte örgütsel eğitim aldığı, DEAŞ saflarında silahlı çatışmalara katıldığı saptandı. M.S.H.'nin de (23) DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde figüranlık yaptığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., M.A. ile M.S.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.