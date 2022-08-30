Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video

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Adana'da yürütülen DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.