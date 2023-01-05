Adana’da DEAŞ'a yönelik operasyon: 4 tutuklama | Video

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Adana polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin hendek kazdığı, bir diğerinin ise örgütün silahlı olarak propaganda videolarında yer aldığı orta çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin al-Abbas, Muhanned Abdullah, Muhammed El-Hasan ile Ahmet Ç. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.