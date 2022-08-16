Adana’da DEAŞ’ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon | Video

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Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TEM ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.