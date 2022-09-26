Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video

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Adana’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve kızın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Burada Eylül Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla önce kızını öldürdü, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve kızın otomobil içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazesi, gözyaşları arasında İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Yıldırım'ın eski eşi Mustafa'nın da gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.