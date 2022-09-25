Video Yaşam Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video
Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video

Adana’da dehşet anları! Toplanan taksiciler genci öldüresiyle böyle dövdü | Video

25.09.2022 | 09:53

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Adana’da taksiciler tartıştıkları bir genci öldüresiye dövdü. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisiklet sürücüsü bir kişi ile taksici arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya taksicinin arkadaşları da dahil oldu. Taksiciler, arkadaşlarının kavga ettiği genç adama sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.
Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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