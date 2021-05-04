Video Yaşam Adana'da dehşet! Çocuklarını darp eden anne balkondan aşağı sarkıttı!

Adana'da dehşet! Çocuklarını darp eden anne balkondan aşağı sarkıttı!

Adana'da dehşet! Çocuklarını darp eden anne balkondan aşağı sarkıttı!
04.05.2021 | 10:15

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Adana’da çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken, basın mensuplarına da saldırdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., en büyük oğlu Sultan H.'yi darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilerek çıkarılan kadın, gazetecilere de saldırdı.


"Çocukları hem dövüyor hem balkondan sarkıtıyor"
Suzan H.'nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı" diye konuştu.


Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.'nin üç çocuğu ise koruma altına alındı.

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