Adana'da dehşet! Kebapçıda çalışan genç, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı! | Video
Adana’da kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki genç, iş yerine ait servisle evine gittiği sırada iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçtı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken R.H, Mehmet Salih Kaya'yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde Mehmet Salih Kaya yere yığılırken serviste bulunan diğer iş arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Salih Kaya'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.
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