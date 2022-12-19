Adana'da dere yatağında eşek başı ve kemikleri bulundu | Video

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, dere yatağında, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun yayıldığı bölgede ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yüreğir'e bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri atıldı. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.