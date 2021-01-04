Video Yaşam Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video

Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video

Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video
04.01.2021 | 09:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 06:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 01:00
Mehmet Ali Erbil'in flaş videolu paylaşımı sosyal medyada olay oldu! 2 yıl sonra bir ilk | Video 04.01.2021 | 11:48
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:19
Şehit Polis Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:48
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04:52
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 19.91'e düştü | Video 04.01.2021 | 11:41
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 00:46
Engelli çocuğun polis olma hayali gerçek oldu | Video 04.01.2021 | 11:08
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 02:04
Son dakika! İstanbul Basın Ekspres yolunda kaza... Bariyer kamyona ok gibi saplandı | Video 04.01.2021 | 11:32
İstanbul Sultangazi'de mucize kurtuluş; şans eseri ölümden böyle döndü | Video 00:42
İstanbul Sultangazi'de mucize kurtuluş; şans eseri ölümden böyle döndü | Video 04.01.2021 | 11:32
Sadece 10 saniye sürdü! Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada | Video 00:23
Sadece 10 saniye sürdü! Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada | Video 04.01.2021 | 11:05
Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.01.2021 | 10:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video 05:03
Müge Anlı canlı yayın izle: 4 Ocak 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'ya gözyaşları içinde... | Video 04.01.2021 | 10:40
Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video 00:27
Rekortmen dalgıç 27 kiloluk dev akyayı böyle avladı | Video 04.01.2021 | 10:32
İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç; Şanssız kız diye çekin | Video 03:05
İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç; "Şanssız kız diye çekin" | Video 04.01.2021 | 09:56
Muş'ta annesiz kalan kuzuların biberonla beslendiği yürekleri ısıtan anlar kamerada | Video 03:28
Muş'ta annesiz kalan kuzuların biberonla beslendiği yürekleri ısıtan anlar kamerada | Video 04.01.2021 | 09:58
Son dakika! Adana'da keleşli, çelik yelekli şahıslara film gibi takip kamerada | Video 04:00
Son dakika! Adana'da keleşli, çelik yelekli şahıslara film gibi takip kamerada | Video 04.01.2021 | 09:59
İstanbul’un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada | Video 06:50
İstanbul’un göbeğinde organize dolandırıcılık ve hırsızlık kamerada | Video 04.01.2021 | 09:59
Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video 06:13
Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video 04.01.2021 | 10:16
Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video 01:10
Adana'da 'dul erkek' kavgası cinayetle bitti | Video 04.01.2021 | 09:58
80 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu | Video 01:43
80 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu | Video 04.01.2021 | 10:00
Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video 00:36
Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı | Video 04.01.2021 | 10:04
Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video 00:40
Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı | Video 04.01.2021 | 10:04

Adana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, 'dul' olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesinde 26 Aralık günü meydana geldi. 21029 sokakta Erhan Arıkoler (28) içinde eşi ve babasının da olduğu otomobili kullanırken darp edilip, tabanca ile vurularak öldürüldü. Eşi gözleri önünde öldürülen Derya Arıkoler olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olaydan hemen sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, iddiaya göre, öldürülen Erhan Arıkoler'in kardeşi Taşkın Arıkoler (27) bir süre önce eşinden ayrılıp Aleyna Ö.(18) isimli genç kız ile sevgili oldu. Ancak Aleyna Ö.'nün annesi Ebru (41) ile kız kardeşi Melisa Ö. (19) bu duruma erkeğin dul olması nedeniyle karşı çıktı. Ancak çift ailenin karşı çıkmasına rağmen evleneceklerini söyledi. Bunun üzerine olay günü anne ve abla telefonla Taşkın Arıkoler'i konuşmak için evlerine çağırdı. Eve gelen Arıkoler'e anne ve abla, "Sen dul erkeksin, bizim kızımızla evlenemezsin vazgeç" dedi. Ancak Arıkoler, "Aleyna'yı seviyorum onunla evleneceğim" diye yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca Melisa Ö. telefonla akrabalarını arayıp çağırdı. Bunu duyan Arıkoler'de ağabeyi Erhan Arıkoler'i aradı. Ağabey Arıkoler yanına eşi ve babasını alarak olay yerine geldi. Bu arada olay yerine Melisa Ö.'nün çağırdığı akrabaları Mehmet S. (24) yanına Mahmut P.(24), Cabbar Y. (29), Furkan S. (18) ve Abdürrahim G. (21) geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede Mehmet S., tabancayla Erhan Arıkoler'i karısının yanında darp edip başından vurarak öldürdü. Polis bu tespiti yaptıktan sonra aralarında anne ve ablanın da olduğu 7 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramada 2 tabanca ve 6 tüfek ele geçirildi. Melisa Ö.'nün ifadesinde, "Taşkın ve yanındakiler bizim evi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim" diyerek kendisini savunurken katil zanlısı, "Kızı vermek istemedik. Kavga çıktı" diye ifade verdiği öğrenildi.


Zanlılardan anne ve abla ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet S., Mahmut P., Cabbar Y., Furkan S. ve Abdürrahim G. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA